КБ «Южное»: наши ракетные двигатели могли скопировать для КНДР

Ракетные двигатели украинского производства могли скопировать для использования в ракетной программе КНДР. Такое предположение высказал генеральный конструктор КБ «Южное» Александр Дегтярев, подчеркнув, что украинские специалисты не помогали Северной Корее.

Дегтярев также напомнил о суде 2012 года, когда двух граждан КНДР осудили на восемь лет за . Этот завод производил двигатели РД-250, которые, как говорится в статье The New York Times, могли поставить с Украины в КНДР.

КБ «Южное» также выпустило пресс-релиз, в котором подробно объясняет, почему их двигатели не могут использоваться в КНДР. Отмечается, что представленные в статье северокорейские двигатели не похожи на РД-250, как о том заявляют авторы.

Помимо этого, в «Южном» напомнили, что сами двигатели разработали в России на «Энергомаше», а Украина демонтировала все линии по их производству в 1991 году. Несмотря на это, говорится в пресс-релизе, авторы статьи «по какой-то причине делают однозначные неаргументированные выводы, что утечка технологии произошла из Украины».

Эксперт Майкл Эллеман, мнение которого приводит в статье NYT, также пояснил, что не считает Украину единственным возможным источником поставки двигателей, так как РД-250 есть и в России. Он заметил, что не намекал на участие украинских властей в поставке двигателей.