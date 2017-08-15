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КБ «Южное»: наши ракетные двигатели могли скопировать для КНДР

Страна.ua
10:42, 15 августа 2017
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Ракетные двигатели украинского производства могли скопировать для использования в ракетной программе КНДР. Такое предположение высказал генеральный конструктор КБ «Южное» Александр Дегтярев, подчеркнув, что украинские специалисты не помогали Северной Корее.

Дегтярев также напомнил о суде 2012 года, когда двух граждан КНДР осудили на восемь лет за шпионаж на заводе «Южмаш». Этот завод производил двигатели РД-250, которые, как говорится в статье The New York Times, могли поставить с Украины в КНДР.

КБ «Южное» также выпустило пресс-релиз, в котором подробно объясняет, почему их двигатели не могут использоваться в КНДР. Отмечается, что представленные в статье северокорейские двигатели не похожи на РД-250, как о том заявляют авторы.

Помимо этого, в «Южном» напомнили, что сами двигатели разработали в России на «Энергомаше», а Украина демонтировала все линии по их производству в 1991 году. Несмотря на это, говорится в пресс-релизе, авторы статьи «по какой-то причине делают однозначные неаргументированные выводы, что утечка технологии произошла из Украины».

Эксперт Майкл Эллеман, мнение которого приводит в статье NYT, также пояснил, что не считает Украину единственным возможным источником поставки двигателей, так как РД-250 есть и в России. Он заметил, что не намекал на участие украинских властей в поставке двигателей.

«Я уверен, что никто из наших сотрудников не задействован в помощи по созданию двигателя ракеты в КНДР. А двигатели наши высоко ценятся и используются во всем мире. Поэтому я не знаю, может быть где-то какие-то копии и удалось сделать», — сказал Дегтярев.

Страна.ua
Материал The New York Times посвящен значительным успехам северокорейской ракетной программы в последнее время. Авторы связывают его с заимствованием иностранных технологий, хотя никаких конкретных свидетельств поставки двигателей РД-250 в КНДР нет.
Летом 2017 года КНДР успешно испытала межконтинентальную баллистическую ракету, которая может доставить боеголовку до территории США. В Пхеньяне также утверждают, что разработали достаточно компактный ядерный заряд для такой ракеты.

Ракетная программа КНДР

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