Трех граждан Таджикистана арестовали по подозрению в подготовке терактов в Москве. Двое из них признали вину

Судья Лефортовского суда Москвы Маргарита Котова арестовала трех граждан Таджикистана, которых подозревают в подготовке терактов в Москве. Давлатер Ходжиев, Сулаймон Бурхонов и Сиевуш Давронзод арестованы до 11 октября.

На суде Давронзод и Бурхонов признали вину. Ходжиев заявил через переводчика, что его «позвали», но он «не хотел», а также добавил, что сожалеет о случившемся.

Всех трех арестованных подозревают в подготовке теракта и незаконном хранении взрывчатки.

Будет ли следствие ходатайствовать об аресте четвертого подозреваемого, гражданина России, не уточняется. Его имя также не раскрывается.