Трех граждан Таджикистана арестовали по подозрению в подготовке терактов в Москве. Двое из них признали вину
Судья Лефортовского суда Москвы Маргарита Котова арестовала трех граждан Таджикистана, которых подозревают в подготовке терактов в Москве. Давлатер Ходжиев, Сулаймон Бурхонов и Сиевуш Давронзод арестованы до 11 октября.
На суде Давронзод и Бурхонов признали вину. Ходжиев заявил через переводчика, что его «позвали», но он «не хотел», а также добавил, что сожалеет о случившемся.
Всех трех арестованных подозревают в подготовке теракта и незаконном хранении взрывчатки.
Будет ли следствие ходатайствовать об аресте четвертого подозреваемого, гражданина России, не уточняется. Его имя также не раскрывается.
14 августа Федеральная служба безопасности отчиталась о предотвращении серии терактов в московском регионе. Утверждается, что группа террористов готовила взрывы на транспорте и в торговых центрах. Двоих из четырех задержанных в ФСБ назвали смертниками.