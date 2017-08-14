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Трех граждан Таджикистана арестовали по подозрению в подготовке терактов в Москве. Двое из них признали вину

Интерфакс
16:01, 14 августа 2017
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Судья Лефортовского суда Москвы Маргарита Котова арестовала трех граждан Таджикистана, которых подозревают в подготовке терактов в Москве. Давлатер Ходжиев, Сулаймон Бурхонов и Сиевуш Давронзод арестованы до 11 октября.

На суде Давронзод и Бурхонов признали вину. Ходжиев заявил через переводчика, что его «позвали», но он «не хотел», а также добавил, что сожалеет о случившемся.

Всех трех арестованных подозревают в подготовке теракта и незаконном хранении взрывчатки.

Будет ли следствие ходатайствовать об аресте четвертого подозреваемого, гражданина России, не уточняется. Его имя также не раскрывается.

14 августа Федеральная служба безопасности отчиталась о предотвращении серии терактов в московском регионе. Утверждается, что группа террористов готовила взрывы на транспорте и в торговых центрах. Двоих из четырех задержанных в ФСБ назвали смертниками.

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