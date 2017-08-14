ФСБ задержала террористов, готовивших взрывы в Москве. Видео

ФСБ 14 августа объявила о задержании четырех террористов, которые готовили серию взрывов в Москве. По данным спецслужбы, боевики, связанные с «Исламским государством», собирались совершить теракты на транспорте и в торговых центрах. Один из задержанных — гражданин России, трое других — выходцы из стран Центральной Азии. При обыске у боевиков, как сообщила ФСБ, было найдено взрывчатое вещество трипероксид ацетона.