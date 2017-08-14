Северная Корея вызвала своих послов в ключевых странах на совещание в Пхеньян

Послы КНДР в ключевых странах, в том числе в России и Китае, а также в ООН, вызваны в Пхеньян на совещание, сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на источники в правительстве Северной Кореи.

Сколько именно послов вызвано в Пхеньян, собеседники агентства сообщить затруднились. Также, по их словам, пока неизвестно, идет ли речь об плановом ежегодном совещании или об экстренной встрече.

Источники не исключили, что вызов послов в ключевых странах может быть связан с планами КНДР провести очередные ядерные испытания или новые запуски баллистических ракет.

В то же время официальный представитель министерства объединения Южной Кореи, которое курирует связи с КНДР, предположил, что речь идет о плановом собрании послов Северной Кореи. Предыдущее такое мероприятие, напомнил он, проводилось в июле 2015 года.