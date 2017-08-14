Северная Корея вызвала своих послов в ключевых странах на совещание в Пхеньян

Yonhap
06:31, 14 августа 2017
Требует подтверждения

Послы КНДР в ключевых странах, в том числе в России и Китае, а также в ООН, вызваны в Пхеньян на совещание, сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на источники в правительстве Северной Кореи.

Сколько именно послов вызвано в Пхеньян, собеседники агентства сообщить затруднились. Также, по их словам, пока неизвестно, идет ли речь об плановом ежегодном совещании или об экстренной встрече.

Источники не исключили, что вызов послов в ключевых странах может быть связан с планами КНДР провести очередные ядерные испытания или новые запуски баллистических ракет.

В то же время официальный представитель министерства объединения Южной Кореи, которое курирует связи с КНДР, предположил, что речь идет о плановом собрании послов Северной Кореи. Предыдущее такое мероприятие, напомнил он, проводилось в июле 2015 года.

Несколько недель назад Совет безопасности ООН в очередной раз ужесточил санкции в отношении Северной Кореи.
Такое решение было принято после того, как КНДР объявила о нескольких успешных испытаниях баллистических ракет, проводить которые ей запрещают резолюции ООН. По данным источников в оборонных ведомствах США и Японии, Северная Корея также научилась производить ядерные заряды для таких ракет.
9 августа КНДР объявила о разработке плана нанесения предупредительного удара баллистическими ракетами по территории около острова Гуам в Тихом океане, принадлежащего США. Власти США заявили, что не видят непосредственной угрозы со стороны КНДР, но готовы принять все необходимые меры для обеспечения безопасности.

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