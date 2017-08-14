Полиция назвала затопление подлодки «Наутилус» преднамеренным. Поиски пропавшей журналистки продолжаются
Полиция Копенгагена объявила, что частная подлодка «Наутилус», с которой пропала шведская журналистка Ким Валль, была затоплена намеренно. К такому выводу пришли следователи, которые смогли восстановить обстоятельства затопления по снятым с «Наутилуса» приборам.
Следователи также выяснили, что подлодка могла следовать к берегам Швеции. Очевидец рассказал, что вечером 10 августа «Наутилус» чуть не столкнулась с его судном, пересекая пролив Эресунн.
В связи с этим датские власти обратились к шведской полиции для организации совместных поисков Валль.
Помимо этого полиция призвала всех, кто когда-то путешествовал на «Наутилусе», рассказать, каким маршрутом обычно следовала подлодка.
«Наутилус» не выходила на связь с вечера 10 августа, когда на борту подлодки были ее создатель и капитан Петер Мадсен и Ким Валль. На следующее утро Мадсен связался с поисковыми судами и рассказал о неполадках на подлодке. Вскоре после того, как Мадсена сняли с субмарины, она затонула.
Мадсен утверждал, что высадил Валль еще до того, как обратиться к спасателям. Он задержан по подозрению в убийстве и отрицает свою вину.