Полиция назвала затопление подлодки «Наутилус» преднамеренным. Поиски пропавшей журналистки продолжаются

Полиция Копенгагена объявила, что частная подлодка «Наутилус», с которой пропала шведская журналистка Ким Валль, была затоплена намеренно. К такому выводу пришли следователи, которые смогли восстановить обстоятельства затопления по снятым с «Наутилуса» приборам.

Следователи также выяснили, что подлодка могла следовать к берегам Швеции. Очевидец рассказал, что вечером 10 августа «Наутилус» чуть не столкнулась с его судном, пересекая пролив Эресунн.

В связи с этим датские власти обратились к шведской полиции для организации совместных поисков Валль.

Помимо этого полиция призвала всех, кто когда-то путешествовал на «Наутилусе», рассказать, каким маршрутом обычно следовала подлодка.