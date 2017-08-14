Криштиану Роналду отстранили на пять игр за толчок судьи во время матча против «Барселоны»

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду дисквалифицирован на пять матчей по итогам первой игры Суперкубка Испании с «Барселоной».

На 80-й минуте матча Роналду забил свой единственный мяч во встрече и отметил это, сняв майку. Главный судья Рикардо Бенгоэчеа дал ему за это желтую карточку.

Затем, на 82-й минуте, после столкновения с защитником Самюэлем Умтити Роналду упал в штрафной «Барселоны». Бенгоэчеа посчитал это симуляцией и дал Роналду вторую желтую. После удаления нападающий толкнул судью, уходя с поля.

Sancionan a Cristiano Ronaldo con 5 partidos por esta acción: https://t.co/bvVKeQtuno pic.twitter.com/G6kGh9izXA — La Capital (@LaCapitalMx_) 14 августа 2017 г.

В результате Роналду пропустит один матч из-за красной карточки и еще четыре — за толчок судьи.

«Реал» выиграл стартовый матч со счетом 3:1. Помимо Роналду гол в ворота «Барселоны» забил Марко Асенсио, еще один автогол забил Жерар Пике. Единственный гол «Реалу» забил Лионель Месси.