Усэйн Болт получил травму во время последнего забега в карьере. Ямайка осталась без медалей в эстафете

IAAF
21:55, 12 августа 2017
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Ямайский бегун Усэйн Болт, которому принадлежат рекорды мира на дистанциях 100 и 200 метров, получил травму на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне. Во время эстафеты он бежал решающий, четвертый этап, но не смог его завершить — сборная Ямайки осталась без медали.

Usain Bolt injury in last Career Race | Menʼs 4×100m Relay Final London IAAF World Champ 2017
Football TV

Выиграли эстафету спортсмены из Великобритании, на втором месте — американцы, на третьем — представили Японии.

Для Усэйна Болта этот чемпионат мира — последний в карьере. В личном зачете 100-метровка также сложилась для него неудачно, Болт оказался лишь третьим.
Усэйн Болт — восьмикратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира.

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