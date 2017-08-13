Усэйн Болт получил травму во время последнего забега в карьере. Ямайка осталась без медалей в эстафете
Ямайский бегун Усэйн Болт, которому принадлежат рекорды мира на дистанциях 100 и 200 метров, получил травму на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне. Во время эстафеты он бежал решающий, четвертый этап, но не смог его завершить — сборная Ямайки осталась без медали.
Выиграли эстафету спортсмены из Великобритании, на втором месте — американцы, на третьем — представили Японии.
Для Усэйна Болта этот чемпионат мира — последний в карьере. В личном зачете 100-метровка также сложилась для него неудачно, Болт оказался лишь третьим.
Усэйн Болт — восьмикратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира.