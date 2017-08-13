Усэйн Болт получил травму во время последнего забега в карьере. Ямайка осталась без медалей в эстафете

Ямайский бегун Усэйн Болт, которому принадлежат рекорды мира на дистанциях 100 и 200 метров, получил травму на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне. Во время эстафеты он бежал решающий, четвертый этап, но не смог его завершить — сборная Ямайки осталась без медали.

Usain Bolt injury in last Career Race | Menʼs 4×100m Relay Final London IAAF World Champ 2017 Football TV

Выиграли эстафету спортсмены из Великобритании, на втором месте — американцы, на третьем — представили Японии.