Крупнейший турнир по Dota 2 выиграла команда Team Liquid. За победу игроки получат более 10 миллионов долларов

Team Liquid как победитель турнира получит награду в 10,8 миллиона долларов. Денежное вознаграждение за второе и третье места составили 4 и 2,5 миллиона долларов соответственно.

В гранд-финале Team Liquid победила команду Newbee из Китая со счетом 3:0. Третье место в The International заняли также представители КНР — LGD. Forever Young.

В турнире The International 2017, проходившем в Сиэтле, участвовали две команды, состоящие из игроков из стран СНГ, — Virtus.pro и Team Empire. Первые заняли итоговое пятое-шестое место (сумма призовых более миллиона долларов), вторые в турнирной таблице разместились на седьмом-восьмом местах, заработав более 600 тысяч долларов. Обе русскоговорящие команды по ходу турнира проиграли Team Liquid.

Dota 2 — одна из самых популярных дисциплин в киберспорте. The International — крупнейший мировой турнир по Dota 2. В 2017 году призовой фонд турнира составлял более 24,7 миллиона долларов.