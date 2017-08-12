Умер актер Виктор Смирнов

Ушел из жизни народный артист России Виктор Смирнов #александринскийтеатр В ночь на 12 августа, на 73-м году жизни скон...

В сообщении театра сказано, что в последние годы актер «боролся с серьезной болезнью».

Виктор Смирнов был актером Александринского театра с 1983 года и сыграл там более сорока ролей. В 1990-е и 2000-е годы он активно снимался в сериалах, среди которых были «Ликвидация» Сергея Урсуляка и «Гибель империи» Владимира Хотиненко.