Трамп: мы не исключаем военного вмешательства в Венесуэле

Президент США Дональд Трамп заявил, что «не исключает» американского военного вмешательства в ситуацию в Венесуэле «в случае необходимости».

«У нас много вариантов в связи с Венесуэлой. И я, кстати, не исключаю военного варианта. У нас много вариантов», — заявил Трамп.

Он пояснил, что у США есть войска и в очень отдаленных местах, в то время как Венесуэла «не очень далеко» от США, и жители этой страны «страдают и умирают».

President Trump just said he wouldn't rule out a "military option" in Venezuela. "A military..option is certainly something we could pursue" pic.twitter.com/bdfDg5oPZs — BuzzFeed News (@BuzzFeedNews) August 11, 2017

Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино назвал заявление Трампа «безумным поступком» и «актом крайнего экстремизма».

Представитель Белого дома Сара Хакаби Сандерс сообщила вечером 11 августа, что президент Венесуэлы Николас Мадуро пытался связаться с Трампом по телефону, но тот отказался с ним разговаривать. До или после заявления Трампа это произошло, неясно.