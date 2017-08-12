Трамп: мы не исключаем военного вмешательства в Венесуэле

BuzzFeed
06:26, 12 августа 2017
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Президент США Дональд Трамп заявил, что «не исключает» американского военного вмешательства в ситуацию в Венесуэле «в случае необходимости».

«У нас много вариантов в связи с Венесуэлой. И я, кстати, не исключаю военного варианта. У нас много вариантов», — заявил Трамп.

Он пояснил, что у США есть войска и в очень отдаленных местах, в то время как Венесуэла «не очень далеко» от США, и жители этой страны «страдают и умирают».

Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино назвал заявление Трампа «безумным поступком» и «актом крайнего экстремизма».

Представитель Белого дома Сара Хакаби Сандерс сообщила вечером 11 августа, что президент Венесуэлы Николас Мадуро пытался связаться с Трампом по телефону, но тот отказался с ним разговаривать. До или после заявления Трампа это произошло, неясно.

В Венесуэле несколько лет продолжается экономический кризис, который привел к гигантской инфляции и нехватке товаров первой необходимости. Оппозиция, в 2015 году выигравшая выборы в парламент, безуспешно пытается отстранить от власти президента Николаса Мадуро; в стране идут протесты, в ходе которых гибнут люди.
Летом 2017 года по инициативе Мадуро в Венесуэле было избрано Учредительное собрание, куда вошли только сторонники президента. Орган объявил себя высшим органом власти в стране, имеющим право менять любые законы. США, обвиняющие режим Мадуро в нарушении прав человека и установлении диктатуры, ввели санкции против него самого и нескольких чиновников, в том числе брата покойного президента Уго Чавеса.
В августе президент США Дональд Трамп несколько раз пригрозил военным вмешательством Северной Корее, которая провела испытания межконтинентальных баллистических ракет. КНДР заявила, что нанесет ракетный удар рядом с берегами острова Гуам, где у США находится военная база.

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