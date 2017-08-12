Бот компании Илона Маска OpenAI победил профессиональных игроков в Dota 2

Бот исследовательской компании OpenAI, созданной при участии Илона Маска, обыграл нескольких профессиональных игроков в Dota 2. Об этом сообщается в блоге компании.

11 августа на ежегодном чемпионате The International в Сиэтле бот победил в игре один на один игрока украинца Данила Ишутина (Dendi). После матча Ишутин сказал, что бот играл «немного как человек, но немного как что-то другое», передает The Verge.

Ранее бота не смогли победить «многие профессиональные игроки», в том числе Артур Бабаев (Arteezy) и Саид Хассан (SumaiL), которые считаются одними из лучших игроков в мире.

Dendi vs. OpenAI at The International 2017 OpenAI

В OpenAI рассказали, что бот учился играть в Dota 2 в матчах не с людьми, а с собственной копией. При этом ему удалось научиться предугадывать ходы противников и импровизировать в незнакомых ситуациях. Теперь исследователи хотят создать команду из пяти ботов для полноценной игры в Dota 2.