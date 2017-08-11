Василий Уткин: «Матч ТВ» отказался от студии на зимней Олимпиаде-2018

Телеканал «Матч ТВ» сократил планы подготовки к зимней Олимпиаде 2018 года и вряд ли успеет оборудовать студию в южнокорейском Пхенчхане до начала Игр. Об этом пишет в своем телеграм-канале «Кря Продакшн» комментатор Василий Уткин, покинувший «Матч ТВ» в феврале 2016 года.

По информации Уткина, который не раскрывает свои источники, «Матч ТВ» не заказал студийные площадки в Корее и планирует освещать Игры из Москвы. В самом Пхенчхане будут работать только съемочные группы. В начале 2017 года, по информаци Уткина, «планы „Матч ТВ“ по освещению Олимпиады были совершенно иными и подразумевали работу по самому высокому ранжиру».

Такое решение журналист связывает с экономией бюджета, напоминая об аналогичной ситуации с каналом «Россия 2» в 2012 году на Играх в Лондоне. Помимо этого Уткин пишет, что руководство канала могло изменить планы в связи с возможной дисквалификацией сборной России.

Пресс-служба «Матч ТВ» не смогла предоставить «Медузе» оперативный комментарий по поводу Олимпиады-2018.