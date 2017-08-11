Трамп объявил опиоидный кризис в США национальным бедствием

Reuters
07:50, 11 августа 2017
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Опиоидный кризис в США настолько серьезен, что является чрезвычайной ситуацией. Об этом 10 августа объявил президент страны Дональд Трамп.

По словам Трампа, в Белом доме готовят распоряжения, которые официально присвоят опиоидному кризису статус национального бедствия.

«Я официально заявляю, что это чрезвычайная ситуация, — заявил Трамп на пресс-конференции в Нью-Джерси. — Это серьезная проблема, мы с такой еще не сталкивались. Мы подготовим [необходимые акты], чтобы признать ситуацию национальным бедствием».

Как отмечает Reuters, национальное бедствие («national emergency») как правило объявляется в связи с кратковременными угрозами, такими как стихийные бедствия или вспышки вирусных заболеваний. В связи с этим неясно, что означает это определение применительно к комплексному и длительному кризису, связанному со злоупотреблением опиоидами. Заявление Трампа может означать, что на борьбу с «опиодиной эпидемией» будет выделяться больше средств и ресурсов.

Опиатным кризисом, или «опиатной эпидемией» называют рост употребления лекарств и препаратов, как рецептурных, так и находящихся в свободной продаже, содержащих опиоиды. К ним относятся, в частности, сильнодействующие обезболивающие. Применение, в том числе рекреационное, таких препаратов может привести к зависимости.
По оценкам Центров по контролю и профилактике заболеваний США, в 2015 году опиоидосодержащие препараты стали причиной смерти 33 тысяч человек. Ежедневно от передозировки опиоидосодержащих препаратов в США погибает более 100 человек.
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