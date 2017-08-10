CNN: против американских дипломатов на Кубе использовали «акустическую атаку»

Американские дипломаты в посольстве в Гаване подвергались «акустическим атакам» с использованием неких звуковых устройств. Об этом со ссылкой на анонимные источники в Госдепартаменте пишет CNN.

Собеседники телеканала утверждают, что с конца 2016 года не менее двух сотрудников посольства демонстрировали различные симптомы, которые напоминали последствия сотрясения мозга. Дипломаты могли навсегда потерять слух, заявил один из источников.

Официальный представитель Госдепа Хизер Науэрт заявила 9 августа, что в гаванском посольстве действительно с конца 2016 года выявлены «некоторые инциденты», которые привели к осложнениям со здоровьем. Сколько дипломатов пострадали, она не уточнила. Причины случившегося Госдеп также не раскрывает.

В результате некоторые сотрудники посольства вынуждены были покинуть Кубу. В качестве ответной меры Вашингтон выслал двух кубинских дипломатов.

МИД Кубы назвало высылку дипломатов «несправедливой и необоснованной» и отвергло причастность властей страны к проблемам со здоровьем, на которые пожаловались американцы.