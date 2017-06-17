Трамп объявил об ужесточении политики США в отношении Кубы

Президент США Дональд Трамп 16 июня объявил об ужесточении политики в отношении Кубы и отмене ряда положений, введенных при его предшественнике Бараке Обаме.

В частности, США восстановят запрет на индивидуальные путешествия американцев на Кубу, который был отменен при Обаме. Кроме того, Белый дом намерен запретить сотрудничать с подконтрольными кубинским военным предприятиями, в том числе работающими в сфере туризма.

«Я немедленно отменяю абсолютно одностороннее соглашение с Кубой, заключенное прошлой администрацией», — заявил Трамп. По его словам, США и Куба смогут заключить сделку «гораздо лучше», когда кубинские власти, в частности, освободят политзаключенных и проведут в стране свободные выборы.

Под запрет не попали коммерческие авиаперелеты и круизные рейсы между странами. Дипломатические отношения между США и Кубой, восстановленные при Обаме, также остаются в силе.

Власти Кубы осудили выступление Трампа за «воинственную риторику, напоминающую времена открытого противостояния», и заявили, что «последние два года показали способность наших стран к цивилизованному сотрудничеству и сосуществованию», передает Associated Press.