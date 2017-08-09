Задержан подозреваемый в нападении на военных под Парижем. В перестрелке ранен полицейский

В пригороде Парижа на трассе A16, которая ведет на север, задержан водитель машины, описание которой совпадает с автомобилем, ранее наехавшим на военных в Леваллуа Перре. По информации Le Parisien, водитель машины и полицейский были ранены в ходе задержания.

Издание также сообщает, что в ходе задержания произошла перестрелка между водителем и полицией. Мужчина находился в BMW, похожей на разыскиваемую машину. Является ли он напавшим на военных, точно не известно.