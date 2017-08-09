В пригороде Парижа машина сбила шестерых военных

В парижском пригороде Леваллуа-Перре машина сбила шестерых военных, которые патрулировали улицы. Военные получили травмы, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Отмечается, что военные занимались патрулированием улицы в рамках операции «Караульный», которая стартовала после парижских терактов 2015 года. Военные выходили из казармы, когда их сбила машина.

Мэр Леваллуа-Перре Патрик Балкани назвал случившееся преднамеренным нападением. При этом источник Le Figaro дал понять, что пока речь идет об обычном ДТП, но расследование продолжается.

Paris : une voiture fonce sur des militaires de l'opération Sentinelle à Levallois-Perret, 6 blessés https://t.co/baWaildKTy #AFP pic.twitter.com/ZnzZe8lLV6 — Agence France-Presse (@afpfr) August 9, 2017

Полиция начала операцию по поиску машины и водителя.

Обновление. В прокуратуре Парижа заявили, что расследованием случившегося занимается антитеррористическое подразделение.