В пригороде Парижа машина сбила шестерых военных

Le Parisien
07:36, 9 августа 2017
Надежный источник

В парижском пригороде Леваллуа-Перре машина сбила шестерых военных, которые патрулировали улицы. Военные получили травмы, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Отмечается, что военные занимались патрулированием улицы в рамках операции «Караульный», которая стартовала после парижских терактов 2015 года. Военные выходили из казармы, когда их сбила машина.

Мэр Леваллуа-Перре Патрик Балкани назвал случившееся преднамеренным нападением. При этом источник Le Figaro дал понять, что пока речь идет об обычном ДТП, но расследование продолжается.

Полиция начала операцию по поиску машины и водителя.

Обновление. В прокуратуре Парижа заявили, что расследованием случившегося занимается антитеррористическое подразделение.
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