США ввели санкции против капитана сборной Мексики по футболу из-за связей с наркоторговцем

Минфин США ввел санкции против капитана сборной по Мексики по футболу Рафаэля Маркеса. Он попал в число 20 человек, которых США подозревают в связях с наркоторговцем Раулем Флоресом Эрнандесом.

По мнению Минфина, Маркес давно связан с Эрнандесом и в качестве подставного лица владеет активами, которые принадлежат тому. То же в ведомстве заявили про попавшего в список певца Хулиона Альвареса, двукратного номинанта на «Латинскую Грэмми».

США внесли в список, в числе прочего, футбольную школу Рафаэля Маркеса. Всего под санкции попали 42 мексиканских организации.