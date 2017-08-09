По делу о массовой драке в Свердловской области арестован тувинский контрактник

Суд арестовал тувинского контрактника из 55-й отдельной горной мотострелковой бригады 41-й армии в рамках расследования массовой драки в 473-м окружном учебном центре в Елани (Свердловская область). Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова.

Имя арестованного не приводится, но Мерзлякова называет его зачинщиком драки, в которой, по неподтвержденным данным, участвовали более ста человек.

Мерзлякова подтвердила, что драка началась, когда капитан учебного центра потребовал от контрактника убрать кроссовки из-под кровати в шкафчик. По ее словам, большинство участников драки отделались синяками и царапинами.

Сейчас в госпитале находятся двое пострадавших: капитан (тот ли это офицер, который отдал распоряжение, не уточняется), которому разбили голову о раковину, и еще один контрактник из учебного центра.

По словам омбудсмена, теперь тувинские контрактники вряд ли будут приезжать на обучение в Елань.