В Свердловской области произошла массовая драка контрактников. В Центральном военном округе считают, что это бытовой конфликт

Срочно! Кровавое побоище произошло в учебном центре ЦВО на Урале. Госпитализированы 14 человек

ФОТО С МЕСТА : https://t.co/Tr2RrLItgF pic.twitter.com/aPmtYCDTyB — URA.RU (@ura_ru) August 3, 2017

3 августа стало известно о массовой драке солдат-контрактников в населенном пункте Елань (Свердловская область). Драка произошла в окружном учебном центре подготовки младших специалистов Центрального военного округа (ЦВО) за два дня до этого. Агентство «Ура.ру» со ссылкой на свои источники рассказало, что столкновение (источники называли его «кровавым побоищем») произошло между группой, состоящей из 60 бойцов из Республики Тыва, и сотней солдат из местного гарнизона. По данным источника, контрактники-тувинцы употребляли спиртное, после чего, якобы вооружившись ножами и заточками, атаковали казарму. В итоге ножевые ранения получили 14 человек, все раненые — из числа военнослужащих Еланского гарнизона.

Поводом для драки стало требование офицера к тувинскому солдату убрать кроссовки из-под кровати. Как сообщает «АиФ-Урал» (приводя уже другое, значительно меньшее количество участников столкновения), 31 июля в Елань на несколько недель на сборы прибыли более 20 военнослужащих-контрактников из Тувы. После отбоя, около 22:30, дежурный по учебному батальону офицер (он же начальник всех прикомандированных солдат) сделал замечание 27-летнему контрактнику, потребовав убрать кроссовки из-под кровати в шкафчик. Солдат ослушался офицера, нецензурно выругавшись. За контрактника вступились его друзья-тувинцы, сопротивление им оказывали местные военнослужащие.

В пресс-службе ЦВО «Медузе» подтвердили факт драки, но заявили, что применения холодного оружия не было. «Наотрез, категорически отрицаем сообщения о том, что контрактники использовали холодное оружие во время драки», — сказал «Медузе» начальник пресс-службы ЦВО полковник Ярослав Рощупкин. Он сказал, что информация об употреблении военнослужащими алкоголя перед инцидентом «сейчас проверяется, но пока также не получила подтверждения». Рощупкин также опроверг, что в драке участвовали больше полутора сотен человек. «Драка произошла между двумя военнослужащими, а более десяти человек их разнимали. В результате два контрактника пострадали, им оказана медицинская помощь, сейчас оба они находятся в медицинском пункте», — сообщил «Медузе» Рощупкин.

По его словам, национальной подоплеки в конфликте тоже не было. «Да, там [в драке] были тувинцы, равно как и дагестанцы, русские, хакасы, — национальную подоплеку стычки мы отрицаем. Это бытовой инцидент», — сказал Рощупкин.

Драка в Елани стала поводом для возбуждения сразу двух уголовных дел — о неуставных взаимоотношениях и неисполнении приказа командира. Об этом сообщает «АиФ-Урал» со ссылкой на свои источники в военно-следственной группе. Командование ЦВО совместно с правоохранительными органами проводит разбирательство в учебном центре — для установления всех обстоятельств происшедшего.

За последние пять лет инцидентов подобного масштаба в воинских частях России не было. Об этом «Медузе» заявила ответственный секретарь Союза солдатских матерей России Валентина Мельникова. «Конечно, не обо всех инцидентах знает общественность — если нет серьезно пострадавших, то и информация наружу не всплывает», — оговорилась она.

Так совпало, что в день, когда произошла драка, министр обороны России Сергей Шойгу начал проверку воинских соединений ЦВО. На сайте военного ведомства сообщается, что Шойгу находится в инспекционной поездке по гарнизонам ЦВО (в округ входят 29 регионов Сибири, Урала и Поволжья) — с 31 июля. Министр изучает ход строительства «военной и социальной инфраструктуры в рамках выполнения плана деятельности округа до 2020 года». 3 августа Шойгу прибыл в Свердловскую область. В Минобороны и пресс-службе ЦВО о его планах рассказать отказались.