Агенты ФБР обыскали дом бывшего главы штаба Трампа по делу о вмешательстве РФ в американские выборы

Агенты ФБР утром провели обыск в доме Пола Манафорта — бывшего главы предвыборного штаба Дональда Трампа. Обыски прошли по делу о вмешательстве России в выборы президента США 26 июля, однако известно о них стало только сейчас.

Как пишет The Washington Post со ссылкой на собственные источники, обыск проводился сразу же после выступления Манафорта в Сенате, где он давал показания в рамках расследования Конгресса о вмешательстве в выборы. Агенты ФБР появились на пороге дома Манафорта в штате Виргиния еще до рассвета.