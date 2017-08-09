Агенты ФБР обыскали дом бывшего главы штаба Трампа по делу о вмешательстве РФ в американские выборы
Агенты ФБР утром провели обыск в доме Пола Манафорта — бывшего главы предвыборного штаба Дональда Трампа. Обыски прошли по делу о вмешательстве России в выборы президента США 26 июля, однако известно о них стало только сейчас.
Как пишет The Washington Post со ссылкой на собственные источники, обыск проводился сразу же после выступления Манафорта в Сенате, где он давал показания в рамках расследования Конгресса о вмешательстве в выборы. Агенты ФБР появились на пороге дома Манафорта в штате Виргиния еще до рассвета.
Миллиардер Пол Манафорт работал в предвыборном штабе Дональда Трампа с марта 2016 года, и возглавлял его с июня по август. Причиной его отставки послужили сообщения о его связях с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем и Партией регионов — в частности, СМИ выяснили, что тот получал наличные деньги от Януковича и лоббировал интересы его партии в США.
Кроме того, агентство Associated Press сообщило, что Манафорт был партнером российского миллиардера Олега Дерипаски: тот якобы платил ему за продвижение на Западе интересов Владимира Путина. Дерипаска подал на агентство в суд.