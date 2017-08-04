По делу о российском вмешательстве в выборы в США созваны присяжные

Спецпрокурор Роберт Мюллер, который занимается расследованием российского вмешательства в выборы в США, созвал так называемое «большое жюри» — коллегию присяжных, которые будут оценивать доказательства и выслушивать показания.

От имени присяжных, по данным The New York Times, уже выданы несколько повесток. Одна из них — на имя бывшего советника Дональда Трампа Майкла Флинна, которого уволили из Белого дома после того, как он солгал о содержании своей беседы с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком.

Газета отмечает, что Мюллер концентрируется в своем расследовании на окружении Трампа со связями в России, включая Флинна и бывшего главу предвыборного штаба миллиардера Пола Манафорта, который известен по работе на Виктора Януковича.

Помимо этого, расследование Мюллера касается встречи Дональда Трампа-младшего с российским юристом Натальей Весельницкой в июне 2016 года. Весельницкая якобы предлагала сыну будущего президента США некий компромат на Хиллари Клинтон, хотя она эти сведения отрицает.