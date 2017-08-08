Wikileaks предложил работу инженеру Google, уволенному за манифест против равноправия

Основатель проекта Wikileaks Джулиан Ассанж предложил работу сотруднику Google Джеймсу Деймору, уволенному из компании за публикацию манифеста против равноправия мужчин и женщин в IT-индустрии.

По словам Ассанжа, увольнение Деймора является цензурой, а «цензура — для неудачников». Он отметил, что мужчины и женщины заслуживают одинакового отношения, в том числе и того, чтобы их не увольняли за «вежливое высказывание своих идей». Ассанж считает, что Google необходимо было вступить в диалог с сотрудником, а не увольнять его.

О реакции Деймора и его дальнейших планах по трудоустройству после увольнения из Google не сообщается.