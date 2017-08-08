Wikileaks предложил работу инженеру Google, уволенному за манифест против равноправия
Основатель проекта Wikileaks Джулиан Ассанж предложил работу сотруднику Google Джеймсу Деймору, уволенному из компании за публикацию манифеста против равноправия мужчин и женщин в IT-индустрии.
По словам Ассанжа, увольнение Деймора является цензурой, а «цензура — для неудачников». Он отметил, что мужчины и женщины заслуживают одинакового отношения, в том числе и того, чтобы их не увольняли за «вежливое высказывание своих идей». Ассанж считает, что Google необходимо было вступить в диалог с сотрудником, а не увольнять его.
О реакции Деймора и его дальнейших планах по трудоустройству после увольнения из Google не сообщается.
В начале августа издание Gizmodo опубликовало 10-страничный текст, который распространялся между сотрудниками Google. Автор документа критиковал распространенную в компании политику равноправия и утверждал, что женщины менее способны к работе в IT-компаниях, чем мужчины.
7 августа исполнительный директор Google Сундар Пичаи объявил, что сотрудник Google (это выпускник Гарварда Джеймс Деймор), написавший манифест, будет уволен, поскольку нарушил кодекс корпоративной этики компании.
Деймор объяснил, что хотел спровоцировать общественную дискуссию, и намерен судиться с работодателем.