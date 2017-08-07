В Якутске задержана Мария Алехина. Pussy Riot проводили акцию в поддержку Олега Сенцова

В Якутске задержаны участницы Pussy Riot Мария Алехина и Ольга Борисова. Их доставили в отдел полиции, чтобы составить протокол о проведении несогласованной акции, рассказала Алехина.

Задержание произошло на следующий день после того, как Pussy Riot провела в городе акцию в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного за подготовку терактов в Крыму.