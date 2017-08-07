В Якутске задержана Мария Алехина. Pussy Riot проводили акцию в поддержку Олега Сенцова
В Якутске задержаны участницы Pussy Riot Мария Алехина и Ольга Борисова. Их доставили в отдел полиции, чтобы составить протокол о проведении несогласованной акции, рассказала Алехина.
Задержание произошло на следующий день после того, как Pussy Riot провела в городе акцию в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного за подготовку терактов в Крыму.
В августе 2015 года Сенцова приговорили к 20 годам колонии строгого режима, он отбывает наказание в ИК-1 Якутска. Сенцов отказался признать свою вину, к его освобождению призывали деятели культуры.
Президент России Владимир Путин на просьбы разобраться в ситуации Сенцова ответил, что для этого нужно решение суда.