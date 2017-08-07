«Роснефть» выиграла суд об аресте акций МТС в рамках тяжбы с АФК «Система»

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу АФК «Системы», которая пыталась добиться снятия ареста с активов в рамках разбирательства с «Роснефтью». Теперь «Система» намерена обжаловать это решение в кассационном порядке.

Ранее «Роснефть» добилась ареста принадлежащих «Системе» акций МТС, «Медси» и Башкирской электросетевой компании. Стоимость этих активов «Роснефть» оценила в 185 миллиардов рублей — на 15 миллиардов больше, чем суть претензий к «Системе».

«Система» подала ходатайство об отмене ареста, но суд отказался его удовлетворить, после чего компания подала на апелляцию.