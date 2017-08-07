«Роснефть» выиграла суд об аресте акций МТС в рамках тяжбы с АФК «Система»
Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу АФК «Системы», которая пыталась добиться снятия ареста с активов в рамках разбирательства с «Роснефтью». Теперь «Система» намерена обжаловать это решение в кассационном порядке.
Ранее «Роснефть» добилась ареста принадлежащих «Системе» акций МТС, «Медси» и Башкирской электросетевой компании. Стоимость этих активов «Роснефть» оценила в 185 миллиардов рублей — на 15 миллиардов больше, чем суть претензий к «Системе».
«Система» подала ходатайство об отмене ареста, но суд отказался его удовлетворить, после чего компания подала на апелляцию.
В Башкирии продолжается суд между «Роснефтью» и «Системой». «Роснефть» пытается взыскать с «Системы» 170 миллиардов рублей за некачественное управление «Башнефтью».
«Башнефть» принадлежала «Системе» до 2014 года. Тогда против главы «Системы» Владимира Евтушенкова завели дело о легализации имущества, а затем приватизация «Башнефти» была отменена. После этого компанию продали «Роснефти».