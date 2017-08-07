«Матч ТВ» разрешат потратить миллиард рублей на трансляцию Универсиады-2019

Российское правительство планирует выделить почти миллиард рублей на трансляцию зимней Универсиады 2019 года в Красноярске, которую будет организовывать «Матч ТВ» (ООО «Национальный спортивный телеканал»). Проект соответствующего постановления вынесен на общественное обсуждение.

В пояснительной записке говорится, что финансирование проекта пройдет в рамках зарезервированных в бюджете для Минспорта 988 миллионов рублей в 2018–2019 годах.

На эти деньги «Матч ТВ» должен будет организовать штат сотрудников и их проживание, арендовать и приобрести оборудование, арендовать каналы связи, оформить студии, закупить права на чужой контент и провести ряд других мер по технической подготовке трансляции.