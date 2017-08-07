«Матч ТВ» разрешат потратить миллиард рублей на трансляцию Универсиады-2019
Российское правительство планирует выделить почти миллиард рублей на трансляцию зимней Универсиады 2019 года в Красноярске, которую будет организовывать «Матч ТВ» (ООО «Национальный спортивный телеканал»). Проект соответствующего постановления вынесен на общественное обсуждение.
В пояснительной записке говорится, что финансирование проекта пройдет в рамках зарезервированных в бюджете для Минспорта 988 миллионов рублей в 2018–2019 годах.
На эти деньги «Матч ТВ» должен будет организовать штат сотрудников и их проживание, арендовать и приобрести оборудование, арендовать каналы связи, оформить студии, закупить права на чужой контент и провести ряд других мер по технической подготовке трансляции.
Ранее сообщалось, что на проведение Универсиады-2019 из бюджета потратят более 31 миллиарда рублей. На информационную инфраструктуру выделено 286 миллионов рублей.
Финансовые показатели «Матч ТВ» не раскрываются, но бывший генеральный директор канала Александр Вронский рассказал «Медузе», что перед запуском в 2015 году на него планировали тратить 12 миллиардов рублей в год.
Для сравнения, на трансляцию Олимпийских игр в Сочи выделяли 14 миллиардов рублей.