В Москве убили директора океанариума «Крокус Сити»

В Москве утром 4 августа был убит предприниматель Андрей Чернов — гендиректор океанариума, расположенного в торговом центре «Крокус Сити».

Об убийстве «одного из учредителей и генерального директора „Океанариума“, расположенного на территории одного из крупнейших торговых развлекательных центров», 5 августа сообщил Следственный комитет. Имя погибшего назвали СМИ, в том числе газета «Московский комсомолец», сообщившая о преступлении 4 августа.

Убийство произошло в Суворовском парке на Рублевском шоссе. Киллер выстрелил в Чернова не менее шести раз; мужчина умер на месте. Как писала «МК» со ссылкой на очевидцев, Чернов в момент нападения совершал утреннюю пробежку.