Присяжные признали миллионера Мартина Шкрели виновным в махинациях с ценными бумагами

Миллионер Мартин Шкрели стал широко известен после того, как его фармацевтическая компания Turing Pharmaceuticals, купив права на производство используемого в терапии ВИЧ-инфекции лекарства дараприм, подняла цену на препарат в 41 раз.

Шкрели также известен как обладатель единственной копии альбома Once Upon In Shaolin рэп-группы Wu-Tang Clan; на запись он потратил более двух миллионов долларов. Музыканты, решившие создать пластинку в единственном экземпляре по аналогии с произведениями живописи, после сделки хотели оставить имя покупателя в тайне.