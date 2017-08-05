Присяжные признали миллионера Мартина Шкрели виновным в махинациях с ценными бумагами

Reuters
07:01, 5 августа 2017
Надежный источник

В Нью-Йорке присяжные признали 34-летнего миллионера Мартина Шкрели виновным в мошенничестве с ценными бумагами и в преступном сговоре. Он был также оправдан по пяти эпизодам преступного сговора.

По мнению обвинения, Шкрели вводил в заблуждение инвесторов своих фондов и использовал деньги своей компании Retrophin для выплаты долгов.

После вердикта Шкрели заявил журналистам, что стал жертвой охоты на ведьм. «Может, они и нашли одну-другую метлу, но по самым важным обвинениям мы были оправданы», — заявил он.

Наказание Шкрели будет назначено позже. Как отмечает Reuters, за мошенничество с ценными бумагами его могут приговорить к тюремному заключению на срок до 20 лет, однако по подобным делам подсудимых редко приговаривают к максимальному наказанию.

Миллионер Мартин Шкрели стал широко известен после того, как его фармацевтическая компания Turing Pharmaceuticals, купив права на производство используемого в терапии ВИЧ-инфекции лекарства дараприм, подняла цену на препарат в 41 раз.
Шкрели также известен как обладатель единственной копии альбома Once Upon In Shaolin рэп-группы Wu-Tang Clan; на запись он потратил более двух миллионов долларов. Музыканты, решившие создать пластинку в единственном экземпляре по аналогии с произведениями живописи, после сделки хотели оставить имя покупателя в тайне.

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