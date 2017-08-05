Присяжные признали миллионера Мартина Шкрели виновным в махинациях с ценными бумагами

В Нью-Йорке присяжные признали 34-летнего миллионера Мартина Шкрели виновным в мошенничестве с ценными бумагами и в преступном сговоре. Он был также оправдан по пяти эпизодам преступного сговора.

По мнению обвинения, Шкрели вводил в заблуждение инвесторов своих фондов и использовал деньги своей компании Retrophin для выплаты долгов.

После вердикта Шкрели заявил журналистам, что стал жертвой охоты на ведьм. «Может, они и нашли одну-другую метлу, но по самым важным обвинениям мы были оправданы», — заявил он.

Наказание Шкрели будет назначено позже. Как отмечает Reuters, за мошенничество с ценными бумагами его могут приговорить к тюремному заключению на срок до 20 лет, однако по подобным делам подсудимых редко приговаривают к максимальному наказанию.