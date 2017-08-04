Водоохранную зону Байкала сократят в десять раз

Министерство природы намерено сократить водоохранную зону озера Байкал в десять раз, чтобы снять ограничения на хозяйственную деятельность. Об этом заявил глава ведомства Сергей Донской.

Площадь водоохранной зоны будет сокращена с текущих 57 до 5,9 тысячи квадратных километров (площадь самого Байкала составляет почти 32 тысячи километров). Новая зона, по словам Донского, будет «более привязанной к ландшафту» и обеспечит охрану «исключительно озера Байкал».

Изменения в нормативные документы Минприроды намерено подготовить к весне 2018 года.