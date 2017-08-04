В Омске гей отсудил у магазина 30 тысяч рублей за отказ взять его на работу
Судья Первомайского районного суда Омска Ольга Сахнова присудила местному жителю Эдуарду Мыре 30 тысяч рублей за то, что его отказались взять на работу, сославшись на нетрадиционную ориентацию. Эту сумму Мыре должен выплатить директор магазина спортивного питания Hardcore Андрей Чистяков.
Мыра в своем иске требовал с магазина 50 тысяч рублей и просил суд обязать Чистякова взять его на работу. Сахнова отказалась удовлетворять второе требование заявителя.
«Учитывая клиентуру нашего магазина, работать у нас будет небезопасно», — заметил Чистяков.
В июле стало известно, что магазин Hardcore отказался взять Мыру на работу из-за его сексуальной ориентации. На руки ему выдали письменный отказ, где говорилось, что прием гея на работу нарушит закон о запрете пропаганды нетрадиционной ориентации среди несовершеннолетних (у магазина нет возрастных ограничений).
Мыра при общении с журналистами после подачи иска использовал псевдоним. При этом его настоящая фамилия указана в карточке на сайте суда.