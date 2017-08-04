В Омске гей отсудил у магазина 30 тысяч рублей за отказ взять его на работу

Судья Первомайского районного суда Омска Ольга Сахнова присудила местному жителю Эдуарду Мыре 30 тысяч рублей за то, что его отказались взять на работу, сославшись на нетрадиционную ориентацию. Эту сумму Мыре должен выплатить директор магазина спортивного питания Hardcore Андрей Чистяков.

Мыра в своем иске требовал с магазина 50 тысяч рублей и просил суд обязать Чистякова взять его на работу. Сахнова отказалась удовлетворять второе требование заявителя.

«Учитывая клиентуру нашего магазина, работать у нас будет небезопасно», — заметил Чистяков.