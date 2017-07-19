Омича не взяли на работу в магазин спортивного питания. Потому что он гей и «пропагандирует нетрадиционные сексуальные отношения»

Житель Омска Эдуард Завьялов (фамилия изменена по его просьбе — из соображений безопасности) подал в суд на местный магазин спортивного питания Hardcore, куда его отказались взять на работу, сославшись на закон о гей-пропаганде. Отказ администрация магазина объяснила его манерой поведения и внешним видом: якобы у Завьялова слишком женственные жесты, а всем своим видом он пропагандирует нетрадиционную сексуальную ориентацию — и может спровоцировать спортсменов-покупателей на драку.

Завьялов пытался устроиться в магазин в конце апреля 2017 года. Житель Омска рассказал «Медузе», что до этого больше пяти лет работал продавцом-консультантом в других магазинах, а о вакансии в Hardcore с месячным окладом в 16 тысяч рублей узнал от друзей. О самом магазине до этого он не слышал. Завьялов откликнулся на вакансию, и ему назначили собеседование на 25 апреля.

На собеседовании Завьялова спросили, не гей ли он, после чего отказали в работе. Омич рассказал «Медузе», что сначала встреча с директором магазина Андреем Чистяковым шла «нормально»: «Он сдержанно спрашивал про мой опыт работы, рассказывал о магазине». После этого Чистяков поинтересовался у Завьялова, были ли у него на предыдущей работе конфликты с покупателями из-за его внешнего вида. Завьялов ответил отрицательно. После этого Чистяков спросил Завьялова, гей ли он. «Я не подтверждал и не отрицал этого. Но да, я гей. Даже состою в омском отделении одной из ЛГБТ-организаций», — сказал Завьялов «Медузе». По итогам собеседования Завьялову отказали в работе.

В магазине заявили, что Завьялова не взяли из-за закона о гей-пропаганде. Директор Hardcore Андрей Чистяков пояснил «Медузе», что Завьялов не подходил на роль продавца спортивных товаров. «По окончании собеседования я пояснил Эдуарду, что есть определенные требования к внешнему виду продавца магазина спортивного питания и он им не соответствует — он достаточно худощавого телосложения. Также важна его активная позиция как представителя ЛГБТ. Если об этом догадаются клиенты, она может быть недружелюбно воспринята ими… При устном отказе Эдуарду в трудоустройстве я беспокоился не только за имидж магазина, но и за здоровье этого молодого человека, я не могу ручаться за реакцию на него спортсменов. И не готов брать на себя такую ответственность», — подчеркнул он.

Завьялов рассказал «Медузе», что обратился в магазин за письменным объяснением о том, почему его не взяли на работу. В документе за подписью начальника отдела кадров Наталии Чернорай говорится, что «манера поведения (женственные манеры речи и жесты), а также внешний вид (излишняя ухоженность и вызывающая одежда)» Завьялова создают впечатление, что он гей и своим видом и поведением пропагандирует нетрадиционные сексуальные отношения. В результате, как сказано в письме, магазин не имеет «морального и законного права» взять Завьялова на работу из-за запрета гей-пропаганды среди несовершеннолетних — спортивное питание не имеет маркировки «18+». «Я не знаю, как я могу что-то пропагандировать. Одет я очень сдержанно. Единственное, что могло кого-то смутить, это пирсинг в ухе», — комментирует бумагу Завьялов.

Директор магазина Андрей Чистяков в разговоре с «Медузой» утверждал, что этот документ не был согласован отделом кадров с ним и он якобы не знал о его содержании. «Я адекватно отношусь ко всем людям, меня абсолютно не смущает ориентация Эдуарда, это его личное дело», — добавил он.

Омич подал в суд на магазин. Завьялов пояснил «Медузе», что «сравнение с голубыми» его не оскорбило, а обратиться в суд он решил, посчитав, что такой отказ противоречит закону. Он добавил, что надеется заставить Hardcore извиниться и заплатить ему порядка 100 тысяч рублей — 50 тысяч компенсации морального ущерба и зарплату продавца-консультанта в магазине за три месяца. В суде ему помогает юрист, предоставленный организацией «Российская ЛГБТ-сеть». Шансы на выигрыш в суде Завьялов оценивает в 95%; первое заседание состоится 24 июля.

Отказ в работе из-за сексуальной ориентации незаконен. Юрист международной правозащитной группы «Агора» Дамир Гайнутдинов пояснил «Медузе», что в Трудовом кодексе РФ есть статья о запрете дискриминации, в которой говорится, что соискателям нельзя отказывать из-за их принадлежности к какой-либо социальной группе. Этот пункт относится и к представителям ЛГБТ. Кроме того, в законе о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних подчеркивается, что он не допускает «расширительного толкования», — соответственно, не может распространяться на прием геев на работу. «Отказ, конечно же, незаконен. Более того, это административное правонарушение по ст. 5.62 КоАП — дискриминация», — заключает Гайнутдинов.