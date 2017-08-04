Toyota и Mazda построят совместный завод в США

Японские автомобильные корпорации Toyota и Mazda объявили о планах построить в США завод, а также начать совместную разработку технологий для электромобилей.

Завод предполагается открыть к 2021 году. Строительство будет стоить 1,6 миллиарда долларов. Предприятие будет выпускать до 300 тысяч машин в год, на нем смогут работать до четырех тысяч человек.

Toyota будет выпускать на заводе модель Corolla, а Mazda — новые кроссоверы, предназначенные для североамериканского рынка.