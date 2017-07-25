Toyota выпустит электромобиль, который будет заряжаться за несколько минут

Reuters
07:51, 25 июля 2017
Требует подтверждения

Японская компания Toyota ведет разработку электромобиля, который будет заряжаться за несколько минут. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на японские газеты.

Предположительно, электромобиль поступит в продажу не раньше 2022 года. Он будет работать на твердотельных батареях в отличие от литий-ионных, которые используются в электромобилях сейчас. Это позволит существенно ускорить время зарядки. В Toyota отказались комментировать эти сведения.

Toyota уже планирует производить электромобили с 2019 года в Китае, но эта модель будет базироваться на уже сушествующей C-HR и использовать литий-ионные батареи.

Reuters
Исследования в области применения твердотельных батарей в электромобилях ведут сразу несколько автомобильных компаний, в том числе южнокорейская Hyundai.
Твердотельные батареи считаются более эффективными и энергоемкими по сравнению с литий-ионными, однако до сих пор ни одна компания не приспособила их для использования в электроавтомобилях.
Toyota уже выпускает несколько электроавтомобилей: это компактные городские машины, работающие на литий-ионных аккумуляторах.
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