Toyota выпустит электромобиль, который будет заряжаться за несколько минут
Японская компания Toyota ведет разработку электромобиля, который будет заряжаться за несколько минут. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на японские газеты.
Предположительно, электромобиль поступит в продажу не раньше 2022 года. Он будет работать на твердотельных батареях в отличие от литий-ионных, которые используются в электромобилях сейчас. Это позволит существенно ускорить время зарядки. В Toyota отказались комментировать эти сведения.
Toyota уже планирует производить электромобили с 2019 года в Китае, но эта модель будет базироваться на уже сушествующей C-HR и использовать литий-ионные батареи.
Исследования в области применения твердотельных батарей в электромобилях ведут сразу несколько автомобильных компаний, в том числе южнокорейская Hyundai.
Твердотельные батареи считаются более эффективными и энергоемкими по сравнению с литий-ионными, однако до сих пор ни одна компания не приспособила их для использования в электроавтомобилях.
Toyota уже выпускает несколько электроавтомобилей: это компактные городские машины, работающие на литий-ионных аккумуляторах.