Toyota выпустит электромобиль, который будет заряжаться за несколько минут

Японская компания Toyota ведет разработку электромобиля, который будет заряжаться за несколько минут. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на японские газеты.

Предположительно, электромобиль поступит в продажу не раньше 2022 года. Он будет работать на твердотельных батареях в отличие от литий-ионных, которые используются в электромобилях сейчас. Это позволит существенно ускорить время зарядки. В Toyota отказались комментировать эти сведения.