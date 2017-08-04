Путин пообещал жителям бурятского села подумать о выдвижении на новый срок
Владимир Путин обещал «подумать» о возможности выдвижения своей кандидатуры на очередных президентских выборах.
Об этом действующий президент РФ заявил, отвечая на вопрос одного из жителей села Черемушки в Бурятской области, заданный по видеосвязи в рамках совещания по ликвидации пожаров в регионе.
«Владимир Владимирович, у нас к вам просьба: когда будут следующие выборы президента, мы все вас просим баллотироваться вновь на этот пост», — сказал собеседник президента. «Я подумаю, спасибо», — ответил Путин.
Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года. Российское законодательство позволяет Владимиру Путину баллотироваться на очередной срок.
О планах выдвижения своей кандидатуры действующий президент РФ пока не объявлял. Однако источники СМИ в Кремле неоднократно сообщали, что идет активная подготовка к президентской кампании Путина. В частности, по данным РБК, Путин планирует пойти на выборы как самовыдвиженец и объявить об этом на одном из «народных мероприятий» в конце 2017 года.
По данным опроса «Левада-центра», проведенного в конце апреля, за кандидатуру Путина была готова проголосовать почти половина россиян.
Владимир Путин первый раз занял пост президента в 2000 году. Затем он был переизбран на второй срок — до 2008 года. С 2008 по 2012 годы Путин занимал пост премьер-министра, а затем вновь стал президентом.