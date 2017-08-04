Путин пообещал жителям бурятского села подумать о выдвижении на новый срок

Владимир Путин обещал «подумать» о возможности выдвижения своей кандидатуры на очередных президентских выборах.

Об этом действующий президент РФ заявил, отвечая на вопрос одного из жителей села Черемушки в Бурятской области, заданный по видеосвязи в рамках совещания по ликвидации пожаров в регионе.

«Владимир Владимирович, у нас к вам просьба: когда будут следующие выборы президента, мы все вас просим баллотироваться вновь на этот пост», — сказал собеседник президента. «Я подумаю, спасибо», — ответил Путин.