От монет до биткоиновТест «Медузы» и Visa про эволюцию денег

РБК: Путин пойдет на президентские выборы как самовыдвиженец

РБК
05:21, 6 июля 2017
Требует подтверждения

Владимир Путин, скорее всего, будет баллотироваться на пост президента на предстоящих выборах как самовыдвиженец, сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к Кремлю. Выдвижение Путина от «Единой России» маловероятно, подчеркнул один из собеседников издания.

Источники издания отметили, что поскольку Путин позиционирует себя в качестве президента всех россиян, сценарий самовыдвижения «при широкой народной поддержке» является приоритетным.

В свою очередь собеседник РБК, близкий к Кремлю, указал, что уровень доверия к Путину выше, чем к «Единой России».

В том случае, если Путин решит пойти на выборы как самовыдвиженец, то он может объявить об этом либо на форуме Общероссийского народного фронта (ОНФ), который проходит в конце года, либо на каком-то другом мероприятии «в народном формате», пишет РБК.

Плюсы и минусы участия Путина в выборах как от партии, так и в качестве самовыдвиженца обсуждались на совещаниях с экспертами во внутриполитическом блоке Кремля. Большинство участников обсуждения склонились к тому, что самовыдвижение — это оптимальный вариант, рассказывает близкий к администрации президента источник РБК.

РБК
Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года. Закон позволяет Владимиру Путину претендовать на очередной срок на посту президента, однако пока о планах баллотироваться он не объявлял.
Российское законодательство предусматривает два варианта выдвижения кандидатом в президенты — от партии и самовыдвижение. В 2000 и 2004 годах Путин участвовал в выборах как самовыдвиженец, а в 2012 году — как кандидат от «Единой России».
Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться