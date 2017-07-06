РБК: Путин пойдет на президентские выборы как самовыдвиженец

Владимир Путин, скорее всего, будет баллотироваться на пост президента на предстоящих выборах как самовыдвиженец, сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к Кремлю. Выдвижение Путина от «Единой России» маловероятно, подчеркнул один из собеседников издания.

Источники издания отметили, что поскольку Путин позиционирует себя в качестве президента всех россиян, сценарий самовыдвижения «при широкой народной поддержке» является приоритетным.

В свою очередь собеседник РБК, близкий к Кремлю, указал, что уровень доверия к Путину выше, чем к «Единой России».

В том случае, если Путин решит пойти на выборы как самовыдвиженец, то он может объявить об этом либо на форуме Общероссийского народного фронта (ОНФ), который проходит в конце года, либо на каком-то другом мероприятии «в народном формате», пишет РБК.