Навальному продлили испытательный срок до конца 2020 года

Судья Симоновского суда Москвы Светлана Туманина продлила политику Алексею Навальному испытательный срок на один год — до 30 декабря 2020 года.

Срок был продлен по приговору в деле о хищении средств «Ив Роше» в декабре 2014 года. Тогда Навальному дали 3,5 года условно и пять лет испытательного срока.

О продлении испытательного срока ходатайствовала Федеральная служба исполнения наказаний, которая отметила, что Навальный привлекался к административной ответственности за нарушения на массовых акциях.

Если в течение испытательного срока Навальный совершит правонарушение, его могут отправить отбывать наказание в колонию.