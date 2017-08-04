Навальному продлили испытательный срок до конца 2020 года
Судья Симоновского суда Москвы Светлана Туманина продлила политику Алексею Навальному испытательный срок на один год — до 30 декабря 2020 года.
Срок был продлен по приговору в деле о хищении средств «Ив Роше» в декабре 2014 года. Тогда Навальному дали 3,5 года условно и пять лет испытательного срока.
О продлении испытательного срока ходатайствовала Федеральная служба исполнения наказаний, которая отметила, что Навальный привлекался к административной ответственности за нарушения на массовых акциях.
Если в течение испытательного срока Навальный совершит правонарушение, его могут отправить отбывать наказание в колонию.
Последнее решение о привлечении Навального к административной ответственности было вынесено тем же Симоновским судом накануне, 3 августа. Политику назначили штраф 300 тысяч рублей за организацию «скрытой формы публичного мероприятия».
По делу «Ив Роше» Алексея Навального и его брата Олега осудили за мошенничество и легализацию денежных средств, так как они якобы выполняли услуги по завышенным ценам. Олега Навального приговорили к 3,5 года колонии общего режима, он должен выйти на свободу в 2018 году.