Лондонский суд отказался выдавать России зятя Березовского. Его подозревают в убийстве основателя магазинов «Партия»

Суд в Лондоне отказался выдать России Георгия Шуппе — зятя покойного бизнесмена Бориса Березовского. В России Шуппе объявлено в розыск по делу об убийстве Александра Минеева — основателя сети магазинов «Партия» и «Домино».

Решение может быть обжаловано до 18 августа.