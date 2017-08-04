Лондонский суд отказался выдавать России зятя Березовского. Его подозревают в убийстве основателя магазинов «Партия»
Суд в Лондоне отказался выдать России Георгия Шуппе — зятя покойного бизнесмена Бориса Березовского. В России Шуппе объявлено в розыск по делу об убийстве Александра Минеева — основателя сети магазинов «Партия» и «Домино».
Решение может быть обжаловано до 18 августа.
Судья магистратского суда, кратко объявив о своем решении, раздал текст с основанием представителям обеих сторон. Би-би-си доступа к этому документу пока не получила.
Александр Минеев был убит в январе 2014 года — он был расстрелян в собственном автомобиле в подмосковном Королеве. Дело связывали с попыткой рейдерского захвата недвижимости Минеева.
В розыск в связи с убийством объявили предпринимателей Георгия Шуппе и Михаила Некрича. Их также обвинили в попытке завладеть недвижимостью Минеева общей стоимостью около миллиарда долларов. В 2015 году оба были заочно арестованы.
Михаил Некрич был арестован в Риме в 2015 году.