В Риме арестован подозреваемый в убийстве основателя сети магазинов «Партия»

В Риме арестовали предпринимателя Михаила Некрича, который объявлен в международный розыск по делу об убийстве основателя сети магазинов «Партия» Александра Минеева в январе 2014 года. Об этом рассказал адвокат Александр Добровинский, официального подтверждения этих данных нет.

Добровинский назвал арест Некрича «сенсационным», так как у предпринимателя есть гражданство Швейцарии, США и Израиля. Некрич, по словам адвоката, «был уверен, что „проблема“ снята и ему ничего не грозит».

В 2015 году сообщалось, что Некрич объявлен в международный розыск, но на момент написания заметки упоминаний о нем в базе Интерпола не было.

Второй разыскиваемый по делу об убийстве Георгий Шуппе, как рассказал Добровинский, сейчас «живет в Лондоне и никуда не выезжает». По мнению адвоката, Некрич «рискнул и полетел в Италию», вероятно, из-за девушки. О какой девушке идет речь, не уточняется.