13-кратный чемпион мира по мотогонкам Анхель Ньето умер после аварии на квадроцикле
Испанский мотогонщик, 13-кратный чемпион мира Анхель Ньето 3 августа умер в больнице, куда попал после аварии на квадроцикле. Ему было 70 лет.
Ньето попал в аварию 26 июля на Ибице. Неделю он находился в отделении интенсивной терапии. 3 августа его состояние ухудшилось в результате отека мозга.
В сообщении на сайте чемпионата MotoGP Анхель Ньето назван «настоящим гигантом в истории мотогонок» и «ключевой фигурой в становлении Испании как непревзойденной силы на Гран-при».
12+1 World Championships. A true #MotoGP Legend.— MotoGP™🇨🇿🏁 (@MotoGP) August 4, 2017
Thanks for the memories, Ángel Nieto. pic.twitter.com/xdoKetD6Sc
Анхель Ньето 13 раз выиграл Гран-при по шоссейно-кольцевым гонкам, выступая в классах 50 и 125 кубических сантиметров. Это второй в истории результат после итальянца Джакомо Агостини. За всю карьеру, которая продолжалась с 1964 по 1986 год, Ньето выиграл 90 гонок.