13-кратный чемпион мира по мотогонкам Анхель Ньето умер после аварии на квадроцикле

Испанский мотогонщик, 13-кратный чемпион мира Анхель Ньето 3 августа умер в больнице, куда попал после аварии на квадроцикле. Ему было 70 лет.

Ньето попал в аварию 26 июля на Ибице. Неделю он находился в отделении интенсивной терапии. 3 августа его состояние ухудшилось в результате отека мозга.

В сообщении на сайте чемпионата MotoGP Анхель Ньето назван «настоящим гигантом в истории мотогонок» и «ключевой фигурой в становлении Испании как непревзойденной силы на Гран-при».