13-кратный чемпион мира по мотогонкам Анхель Ньето умер после аварии на квадроцикле

The Local (Испания)
10:24, 4 августа 2017
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Испанский мотогонщик, 13-кратный чемпион мира Анхель Ньето 3 августа умер в больнице, куда попал после аварии на квадроцикле. Ему было 70 лет.

Ньето попал в аварию 26 июля на Ибице. Неделю он находился в отделении интенсивной терапии. 3 августа его состояние ухудшилось в результате отека мозга.

В сообщении на сайте чемпионата MotoGP Анхель Ньето назван «настоящим гигантом в истории мотогонок» и «ключевой фигурой в становлении Испании как непревзойденной силы на Гран-при».

Анхель Ньето 13 раз выиграл Гран-при по шоссейно-кольцевым гонкам, выступая в классах 50 и 125 кубических сантиметров. Это второй в истории результат после итальянца Джакомо Агостини. За всю карьеру, которая продолжалась с 1964 по 1986 год, Ньето выиграл 90 гонок.
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