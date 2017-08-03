Заведено уголовное дело об издевательствах в психоневрологическом интернате в Брянской области. Пациентов приковывали цепями

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело об издевательствах над пациентами Трубчевского психоневрологического интерната в Брянской области.

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, совершенное в отношении двух или более лиц), сообщается на сайте СК РФ.

Решение о возбуждении уголовного дела, говорится в сообщении, было принято после доследственной проверки «в связи с имеющимися противоречиями, а также необходимостью назначения судебных экспертиз, проведением следственных действий, возможных только в рамках расследования».