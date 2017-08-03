Заведено уголовное дело об издевательствах в психоневрологическом интернате в Брянской области. Пациентов приковывали цепями

Следственный комитет России
06:49, 3 августа 2017
Надежный источник

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело об издевательствах над пациентами Трубчевского психоневрологического интерната в Брянской области.

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, совершенное в отношении двух или более лиц), сообщается на сайте СК РФ.

Решение о возбуждении уголовного дела, говорится в сообщении, было принято после доследственной проверки «в связи с имеющимися противоречиями, а также необходимостью назначения судебных экспертиз, проведением следственных действий, возможных только в рамках расследования».

В ходе проверки были осмотрены все помещения интерната, опрошено более восьмидесяти лиц, проанализирована документация, касающаяся деятельности учреждения.

Следственный комитет России
В июле психиатр и общественный активист Александр Куприянов опубликовал в своем блоге видеозапись издевательства над пациентами, сделанную, как утверждается в Трубчевском психоневрологическом интернате. На видео, в частности, было показано, как пациентов приковывают цепями к кроватям, батареям и другим конструкциям.
Руководство Трубачевского интерната, где содержатся люди с тяжелыми психическими заболеваниями, неспособные обслуживать себя, назвало видеозапись «фальшивкой».
После публикации видео управление Следственного комитета РФ по Брянской области объявило о проведении доследственной проверки.

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