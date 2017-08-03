Задержан подозреваемый в убийстве борца Юрия Власко

Правоохранительные органы Бурятии задержали подозреваемого в убийстве двукратного чемпиона Европы по вольной борьбе среди юниоров Юрия Власко.

Подозреваемый был задержан в Улан-Удэ в среду, 2 августа, объявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, не став сообщать никаких иных подробностей, включая имя предполагаемого убийцы Власко.

СУ Следственного комитета по Бурятии, в свою очередь, сообщило, что по подозрению в убийстве Власко задержан 33-летний житель республики. Задержанный, говорится в сообщении СК, подтверждает причастность к смерти борца, однако настаивает на том, что действовал в рамках необходимой самообороны.

В ближайшее время, заявили в следственном управлении СК по республике, будет решен вопрос об избрании задержанному меры пресечения.