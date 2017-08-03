Задержан подозреваемый в убийстве борца Юрия Власко

Интерфакс
06:28, 3 августа 2017
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Правоохранительные органы Бурятии задержали подозреваемого в убийстве двукратного чемпиона Европы по вольной борьбе среди юниоров Юрия Власко.

Подозреваемый был задержан в Улан-Удэ в среду, 2 августа, объявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, не став сообщать никаких иных подробностей, включая имя предполагаемого убийцы Власко.

СУ Следственного комитета по Бурятии, в свою очередь, сообщило, что по подозрению в убийстве Власко задержан 33-летний житель республики. Задержанный, говорится в сообщении СК, подтверждает причастность к смерти борца, однако настаивает на том, что действовал в рамках необходимой самообороны.

В ближайшее время, заявили в следственном управлении СК по республике, будет решен вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

20-летний Юрий Власко получил смертельные колото-резаные раны в массовой драке, произошедшей 29 июня на берегу озера Байкал вблизи села Горячинска.
По данным СМИ, Власко приехал на Байкал с гостями международного юниорского турнира по вольной борьбе, который проходил в Улан-Удэ. У Власко и его спутников, по предварительным данным, возник конфликт с группой отдыхающих, переросший в массовую драку.
Власко входил в молодежную сборную России по вольной борьбе. В 2015 и 2016 годах Власко выиграл первенство Европы среди юниоров. В Федерации спортивной борьбы России его назвали одним из самых перспективных спортсменов.
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