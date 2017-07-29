В Бурятии во время массовой драки убили 20-летнего борца Юрия Власко

Интерфакс
10:56, 29 июля 2017
Надежный источник

В Бурятии во время массовой драки был убит 20-летний борец Юрий Власко, двукратный чемпион Европы по вольной борьбе среди юниоров. Об этом сообщил представитель регионального управления СК.

«Круг подозреваемых определен, расследование осложняется тем, что это была массовая драка», — заявил он «Интерфаксу».

Тело борца с колото-резаными ранами было найдено ночью на берегу Байкала около села Горячинск. 

Бурятское издание infpol.ru сообщает, что Власко приехал в Горячинск вместе с гостями международного юниорского турнира по вольной борьбе, который проходил в Улан-Удэ, чтобы «показать природу Бурятии». По словам главы Федерации спортивной борьбы России Михаила Мамиашвили, там «случилась незначительная ссора, появились какие-то люди на автомобилях», которые «без разговоров с применением холодного оружия лишили жизни человека».

Расследование взяло под контроль руководство МВД Бурятии.

20-летний Юрий Власко входил в молодежную сборную России по вольной борьбе, выступал в категории до 96 килограмм. Как сообщает infpol.ru, он был воспитанником бурятского тренера Федора Махутова. В 2015 и 2016 годах Власко выиграл первенство Европы среди юниоров. Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили сказал агентству «Р-Спорт», что у Юрия Власко «были колоссальные перспективы» и в федерации на него возлагали «серьезные надежды».
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