Возле администрации президента задержали участников пикета в поддержку журналиста «Новой газеты»

Полиция задержала несколько человек возле здания администрации президента на Новой площади в Москве. Как сообщает RTVI, задержанные — участники пикета в поддержку журналиста «Новой газеты» Али Феруза.

Тем временем у Администрации Президента первые задержания pic.twitter.com/oeMktbt3tt — RTVI (@RTVi) August 3, 2017

Точное число задержанных не называется.

«ОВД-Инфо» сообщает об одном задержанном: ЛГБТ-активисте Евгении Павловском. По словам Павловского, он не стоял в одиночном пикете, а раздавал листовки с информацией про Али Феруза.