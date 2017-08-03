Возле администрации президента задержали участников пикета в поддержку журналиста «Новой газеты»

RTVI
13:43, 3 августа 2017
Требует подтверждения

Полиция задержала несколько человек возле здания администрации президента на Новой площади в Москве. Как сообщает RTVI, задержанные — участники пикета в поддержку журналиста «Новой газеты» Али Феруза.

Точное число задержанных не называется.

«ОВД-Инфо» сообщает об одном задержанном: ЛГБТ-активисте Евгении Павловском. По словам Павловского, он не стоял в одиночном пикете, а раздавал листовки с информацией про Али Феруза. 

Басманный суд Москвы 1 августа постановил депортировать Али Феруза в Узбекистан из-за нарушения им миграционного законодательства. После оглашения решения суда журналист предпринял попытку самоубийства.
В поддержку Али Феруза выступили его коллеги из «Новой газеты», а также Совет по правам человека при президенте РФ, заявивший, что высылка журналиста противоречит Конституции, так как у него есть родственники в России.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 3 августа заявил, что в Кремле знают о ситуации, в которой оказался Феруз, но не могут «закрыть глаза» на нарушения миграционного законодательства.

Читайте также

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме