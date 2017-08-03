Возле администрации президента задержали участников пикета в поддержку журналиста «Новой газеты»
Полиция задержала несколько человек возле здания администрации президента на Новой площади в Москве. Как сообщает RTVI, задержанные — участники пикета в поддержку журналиста «Новой газеты» Али Феруза.
Тем временем у Администрации Президента первые задержания pic.twitter.com/oeMktbt3tt— RTVI (@RTVi) August 3, 2017
Точное число задержанных не называется.
«ОВД-Инфо» сообщает об одном задержанном: ЛГБТ-активисте Евгении Павловском. По словам Павловского, он не стоял в одиночном пикете, а раздавал листовки с информацией про Али Феруза.
У здания Администрации Президента России пикет в поддержку журналиста «Новой газеты» Али Феруза pic.twitter.com/Dl4RdeNdHL— RTVI (@RTVi) August 3, 2017
Басманный суд Москвы 1 августа постановил депортировать Али Феруза в Узбекистан из-за нарушения им миграционного законодательства. После оглашения решения суда журналист предпринял попытку самоубийства.
В поддержку Али Феруза выступили его коллеги из «Новой газеты», а также Совет по правам человека при президенте РФ, заявивший, что высылка журналиста противоречит Конституции, так как у него есть родственники в России.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 3 августа заявил, что в Кремле знают о ситуации, в которой оказался Феруз, но не могут «закрыть глаза» на нарушения миграционного законодательства.