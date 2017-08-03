В США гражданина России Максима Сенаха приговорили к тюремному заключению за кибермошенничество

В США суд приговорил 41-летнего гражданина России Максима Сенаха к трем годам и 10 месяцам тюрьмы за кибермошенничество. Об этом сообщил американский Минюст.

Согласно пресс-релизу, Сенах вместе с сообщниками заразили с помощью вредоносной программы Ebury десятки тысяч серверов и создали ботнет, который использовали для мошеннического заработка, в том числе рассылки спама. В результате им удалось получить «миллионы долларов», заявили в Минюсте.

«Обвиняемый и его сообщники пытались превратить сеть из тысяч зараженных компьютеров в США и по всему миру в свои собственные кассовые аппараты», — сказано в сообщении.