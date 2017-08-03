В США гражданина России Максима Сенаха приговорили к тюремному заключению за кибермошенничество
В США суд приговорил 41-летнего гражданина России Максима Сенаха к трем годам и 10 месяцам тюрьмы за кибермошенничество. Об этом сообщил американский Минюст.
Согласно пресс-релизу, Сенах вместе с сообщниками заразили с помощью вредоносной программы Ebury десятки тысяч серверов и создали ботнет, который использовали для мошеннического заработка, в том числе рассылки спама. В результате им удалось получить «миллионы долларов», заявили в Минюсте.
«Обвиняемый и его сообщники пытались превратить сеть из тысяч зараженных компьютеров в США и по всему миру в свои собственные кассовые аппараты», — сказано в сообщении.
Максим Сенах был задержан в Финляндии в августе 2015 года по запросу США. В следующем феврале его экстрадировали в США. В марте 2017 года он признал вину.
В США осуждены или находятся под следствием за кибермошенничество несколько россиян. В июле к пяти годам тюрьмы был приговорен программист Марк Вартанян.