В США российского программиста приговорили к пяти годам за кибермошенничество

В марте Вартанян признал вину и заключил сделку с обвинением, сообщает Associated Press. Представитель обвинения подчеркнул, что россиянин проявил раскаяние и сотрудничал с властями.

Вартаняну будет зачтен уже отбытый в заключении срок, в том числе около двух лет, проведенных в норвежской тюрьме.

В США суд приговорил российского программиста Марка Вартаняна к пяти годам лишения свободы по делу о компьютерном мошенничестве с помощью вируса Citadel.

Вирус Citadel, выявленный в 2011 году, похищал с зараженных компьютеров данные о банковских картах, которые потом использовались для вывода средств со счетов. Citadel заразил не менее 11 миллионов компьютеров по всему миру, а ущерб от вируса оценивается в 500 миллионов долларов.

В 2015 году в США на 4,5 года был осужден россиянин Дмитрий Белороссов, который признал вину в разработке Citadel.

Марк Вартанян, по версии обвинения, в 2012–2014 годы участвовал в технической поддержке вируса и в его распространении. Часть этого времени он жил на Украине, а затем переехал в Норвегию, где и был задержан.