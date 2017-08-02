ВВС США предложили закупить для перевозки президента самолеты, построенные для «Трансаэро»

В Военно-воздушных силах США обсуждают закупку для перевозки президента лайнеры Boeing 747-8, который были построены по заказу обанкротившейся «Трансаэро». Об этом со ссылкой на неназванного чиновника и источник, близкий к переговорам, сообщает CNN.

Сначала ВВС США хотели самостоятельно заказать новый «борт номер один», но от этой идеи отказались из-за чрезмерных затрат. Поэтому было решение переоборудовать серийные самолеты.

Теперь обсуждается покупка двух «Боингов», которые с 2015 года находятся на стоянке в Калифорнии. В самой компании Boeing, а также в ВВС США подтвердили, что закупка двух лайнеров Boeing 747-8 обсуждается, но комментировать их связь с «Трансаэро» отказались.

Всего по заказу «Трансаэро» были построены три лайнера, каждый из которых стоит более 386 миллионов долларов.