ВВС США предложили закупить для перевозки президента самолеты, построенные для «Трансаэро»

CNN
06:39, 2 августа 2017
Требует подтверждения

В Военно-воздушных силах США обсуждают закупку для перевозки президента лайнеры Boeing 747-8, который были построены по заказу обанкротившейся «Трансаэро». Об этом со ссылкой на неназванного чиновника и источник, близкий к переговорам, сообщает CNN.

Сначала ВВС США хотели самостоятельно заказать новый «борт номер один», но от этой идеи отказались из-за чрезмерных затрат. Поэтому было решение переоборудовать серийные самолеты.

Теперь обсуждается покупка двух «Боингов», которые с 2015 года находятся на стоянке в Калифорнии. В самой компании Boeing, а также в ВВС США подтвердили, что закупка двух лайнеров Boeing 747-8 обсуждается, но комментировать их связь с «Трансаэро» отказались.

Всего по заказу «Трансаэро» были построены три лайнера, каждый из которых стоит более 386 миллионов долларов.

Сейчас президент США Дональд Трамп летает на самолете Boeing VC-25A — модифицированной версии коммерческого 747-го. Этот самолет используется для перевозки президента с 1990 года.
О выборе модели Boeing 747-8 для создания нового «борта номер один» стало известно в 2015 году. Уже после избрания президентом Трамп раскритиковал решение построить новые самолеты стоимостью «более 4 миллиардов долларов» и потребовал отменить заказ.
В октябре 2015 года компания «Трансаэро» прекратила работу после 25 лет существования на рынке. По данным «Коммерсанта», против руководства компании возбуждено уголовное дело о мошенничестве. «Трансаэро» проходит процедуру банкротства.
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