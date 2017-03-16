Против руководства «Трансаэро» завели уголовное дело по заявлению Альфа-банка

Следователи столичного управления МВД завели уголовное дело против должностных лиц авиакомпании «Трансаэро» по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом со ссылкой на неназванные источники пишет «Коммерсант».

Дело, по информации издания, возбудили еще в мае 2016 года. Поводом стало заявление Альфа-банка, в котором посчитали, что руководство «Трансаэро» похитило около 350 миллионов рублей из кредита, выделенного авиаперевозчику.

В июле 2016 года расследование было приостановлено по решению начальника главного следственного управления ГУВД Москвы Натальи Агафьевой. Она решила, что поскольку ранее Следственный комитет отказался расследовать дело о преднамеренном банкротстве против «Трансаэро», то поводов для расследования о мошенничестве тоже нет.

Решение Агафьевой было отменено в ноябре 2016 года Тверским районным судом, его выводы затем поддержал Мосгорсуд. В результате, как пишет «Коммерсант», расследование должно перейти в активную фазу.