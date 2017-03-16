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Против руководства «Трансаэро» завели уголовное дело по заявлению Альфа-банка

Коммерсант
06:09, 16 марта 2017
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Следователи столичного управления МВД завели уголовное дело против должностных лиц авиакомпании «Трансаэро» по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом со ссылкой на неназванные источники пишет «Коммерсант».

Дело, по информации издания, возбудили еще в мае 2016 года. Поводом стало заявление Альфа-банка, в котором посчитали, что руководство «Трансаэро» похитило около 350 миллионов рублей из кредита, выделенного авиаперевозчику.

В июле 2016 года расследование было приостановлено по решению начальника главного следственного управления ГУВД Москвы Натальи Агафьевой. Она решила, что поскольку ранее Следственный комитет отказался расследовать дело о преднамеренном банкротстве против «Трансаэро», то поводов для расследования о мошенничестве тоже нет.

Решение Агафьевой было отменено в ноябре 2016 года Тверским районным судом, его выводы затем поддержал Мосгорсуд. В результате, как пишет «Коммерсант», расследование должно перейти в активную фазу.

В 2015 году компания «Трансаэро» не смогла обслуживать задолженность в размере более 250 миллиардов рублей и лишилась возможности перевозить пассажиров, ее обязательства взял на себя «Аэрофлот». Сейчас «Трансаэро» проходит процедуру банкротства.
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