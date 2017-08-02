В Абхазии в результате взрывов на складе боеприпасов пострадали 20 россиян

В Абхазии в результате взрывов на складе боеприпасов, принадлежащем местному министерству обороны, пострадали 20 граждан России. Об этом заявили в посольстве РФ со ссылкой на данные Минздрава Абхазии.

Всего были госпитализированы около 30 человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минздрав.

Ранее в ведомстве сообщали, что среди пострадавших были российские туристы, купавшиеся в сероводородном источнике недалеко от склада. Некоторые из них получили осколочные ранения, передает «Интерфакс».

Склад, на котором взрываются боеприпасы, находится в селе Приморское в Гудаутском районе. 2 августа около 16:30 по Москве там произошел взрыв, после которого начался пожар. Из-за продолжающихся взрывов пожарные не могут приблизиться к зданию.

Что стало причиной первого взрыва, не сообщается.