Две россиянки погибли при взрыве на складе боеприпасов в Абхазии

В Абхазии при взрыве на складе боеприпасов в селе Приморское погибли две россиянки. Как сообщило МЧС Абхазии, они умерли от осколочных ранений.

Елена Панакова и Елена Тимофеева были на конной прогулке, их тела нашли утром 3 августа. Обе они были из Санкт-Петербурга.

С погибшими на прогулке была Людмила Дмитриева из Подольска, ее нашли живой с переломом руки.

Во время работ на месте взрыва, сообщили РИА Новости в МЧС Абхазии, пострадали четверо спасателей. Пострадавшие госпитализированы, угрозы их жизни нет.