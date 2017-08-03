Две россиянки погибли при взрыве на складе боеприпасов в Абхазии

Интерфакс
06:25, 3 августа 2017
Надежный источник

В Абхазии при взрыве на складе боеприпасов в селе Приморское погибли две россиянки. Как сообщило МЧС Абхазии, они умерли от осколочных ранений.

Опубликовано Tarba Said 2 августа 2017 г.

Елена Панакова и Елена Тимофеева были на конной прогулке, их тела нашли утром 3 августа. Обе они были из Санкт-Петербурга.

С погибшими на прогулке была Людмила Дмитриева из Подольска, ее нашли живой с переломом руки.

Во время работ на месте взрыва, сообщили РИА Новости в МЧС Абхазии, пострадали четверо спасателей. Пострадавшие госпитализированы, угрозы их жизни нет.

Ранее Минздрав Абхазии сообщал, что в результате взрыва на складе боеприпасов пострадали 60 человек, 35 из которых — российские туристы. 27 пострадавших находятся в больницах, четверо из них — в тяжелом состоянии.
Взрыв на складе произошел около 16:30 по Москве днем 2 августа. К 20:00 пожар был локализован. О причинах взрыва пока ничего не сообщается.
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