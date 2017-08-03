Две россиянки погибли при взрыве на складе боеприпасов в Абхазии
В Абхазии при взрыве на складе боеприпасов в селе Приморское погибли две россиянки. Как сообщило МЧС Абхазии, они умерли от осколочных ранений.
Опубликовано Tarba Said 2 августа 2017 г.
Елена Панакова и Елена Тимофеева были на конной прогулке, их тела нашли утром 3 августа. Обе они были из Санкт-Петербурга.
С погибшими на прогулке была Людмила Дмитриева из Подольска, ее нашли живой с переломом руки.
Во время работ на месте взрыва, сообщили РИА Новости в МЧС Абхазии, пострадали четверо спасателей. Пострадавшие госпитализированы, угрозы их жизни нет.
Ранее Минздрав Абхазии сообщал, что в результате взрыва на складе боеприпасов пострадали 60 человек, 35 из которых — российские туристы. 27 пострадавших находятся в больницах, четверо из них — в тяжелом состоянии.
Взрыв на складе произошел около 16:30 по Москве днем 2 августа. К 20:00 пожар был локализован. О причинах взрыва пока ничего не сообщается.