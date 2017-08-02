Сенат утвердил в должности нового директора ФБР

Reuters
21:37, 1 августа 2017
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Сенат США утвердил назначение на должность директора ФБР 50-летнего юриста Кристофера Рэя.

C 2013 года ФБР руководил Джеймс Коми, назначенный при президенте Бараке Обаме. В мае 2017-го Дональд Трамп уволил его. В июне Коми дал показания в Сенате, в которых рассказал о многочисленных просьбах Трампа публично объявить, что он не является объектом расследования.
Кристофер Рэй с 2005 года занимался частной юридической практикой. В 2003–2005 годы он был помощником генерального прокурора США. Президент Дональд Трамп предложил кандидатуру Рэя 7 июня. 
Директор ФБР назначается на десять лет.

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